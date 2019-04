Rodoviárias devem receber 52 mil passageiros e 458 viagens extras durante a Semana Santa

Há quem não perde a chance de uma folga para arrumar as malas e viajar. E é nesse clima de feriadão da Semana Santa que aproximadamente 52 mil passageiros devem efetuar embarques nos terminais rodoviários do Ceará até domingo (21), de acordo com a coordenadoria de Transporte da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce). A estimativa equivale a 75% do normal.

Para suprir a demanda, a Socicam, empresa administradora dos terminais de Fortaleza, anunciou 458 viagens de ônibus extras (sujeitas a acréscimos), o que representa 43% de rotas a mais. Somadas aos itinerários normais, a previsão é de que sejam realizadas 1.500 viagens no período.

Para destinos estaduais, as principis procuras são peor Sobral, Crajubar, Limoeiro, Iguatu, Morada Nova, Crateús, Itapipoca, Aracati, Paracuru, Camocim, São Benedito, Canoa Quebrada e Jericoacoara. E para os cearenses que desejam se aventurar em roteiros interestaduais, Recife, Parnaíba, Natal, João Pessoa, Maceió, Teresina e São Luiz estão sendo as maiores escolhas.

A Socicam alerta para uma lista do que lembrar antes de pegar a estrada, como comprar as passagens com antecedência, chegar na rodoviária com uma hora de antecedência ao embarque, verificar a documentação necessária (principalmente das crianças) e conferir a devida identificação das bagagens com nome, telefone e endereço.