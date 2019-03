Renascer 2019 receberá doações de sangue e de alimentos durante o Carnaval

A 34ª edição do Renascer, evento realizado tradicionalmente durante o Carnaval em Fortaleza pela Comunidade Católica Shalom, terá coleta de sangue e de alimentos não perecíveis. O retiro de espiritualidade começou neste domingo (3), no Ginásio Paulo Sarasate, e vai até o próximo dia 5 de março. A organização do evento, em parceria com o Hemoce, espera a coleta de 300 bolsas de sangue.

As doações de alimentos não perecíveis serão destinadas às casas de promoção humana da Comunidade. Em 2018, foram arrecadados 1,3 toneladas de alimentos, de acordo com o Shalom. Para este ano, 36 mil pessoas são esperadas nos três dias de evento pela organização.

Além de Fortaleza, o Renascer também é realizado na Região Metropolitana e em mais dez cidades cearenses. O retiro também ocorre em 20 estados do País, com programação voltada para todas as idades. Em 2019, o tema da celebração é "Cristo é a nossa paz".

Atrações

Entre as atrações estão Padre Antônio Furtado, missionária Gabriella Dias, nomeada pela Santa Sé para representar a América do Sul no Conselho para o serviço internacional da Renovação Carismática Católica, além de momentos de pregação com o fundador da Comunidade Shalom, Moysés de Azevedo, e a cofundadora, Emmir Nogueira.