Reitor da Uece é internado com suspeita de coronavírus

O reitor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e médico psiquiatra, Jackson Sampaio, foi internado com suspeito de coronavírus no início da noite de segunda-feira (20). Ele tem 69 anos de idade e, de acordo com a assessoria da Uece, seu estado de saúde não é grave.

Também professor, Sampaio está em leito comum de uma unidade de saúde particular. Os primeiros sintomas começaram no dia 13 de abril, e ele estava em isolamento desde o dia 16. O reitor foi submetido ao teste para Covid-19, mas o resultado ainda não foi divulgado. Outros exames realizados, porém, indicam a possibilidade de infecção pelo coronavírus.

Jackson Sampaio foi empossado como reitor em 2012, e também é professor titular em Saúde Pública. Ele atuou, ainda, como diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS) da Uece durante cinco anos.

Casos de Covid-19

O Ceará totalizou 3.487 casos e 206 mortes pelo novo coronavírus na última segunda-feira (2), segundo dados da plataforma IntegraSUS atualizados às 17h.

Ao todo, 100 municípios do Ceará já têm pacientes infectados. Somente em Fortaleza, cidade com maior disseminação, os números da Covid-19 chegam a 2.839 infecções e 164 óbitos.