Projeto cearense de educação ambiental para escolas públicas vence Prêmio Verde Internacional

Cheiro de verde, canto de pássaros, olhos atentos aos saguis, mãos na terra para plantar. Sensações comuns às crianças que vivem no campo, mas tão raras às imersas na Capital, envolvem também estudantes de escolas públicas de Fortaleza durante visitas à Reserva Ecológica Sesc Iparana, na Região Metropolitana (RMF). As aulas de campo são parte do projeto Escola Vem ao Sesc, que ganhou o 1º lugar da categoria Floresta e Flora do Prêmio Internacional LatinoAmérica Verde.

O projeto tem como premissa mostrar às crianças e adolescentes de 7 a 14 anos uma Área de Preservação Ambiental dentro da unidade em Iparana, em trilhas e atividades guiadas. “É importante que elas possam visualizar que isso existe. Cerca de 80% do Estado é antropizado, ou seja, é explorado pela ação humana. Só 20% estão preservados”, alerta o educador ambiental da instituição, Francisco Cardoso.

Cerca de 40 estudantes dos ensinos infantil e fundamental participam, semanalmente, da iniciativa, cujo principal objetivo é formar cidadãos ambientalmente conscientes.“Angariar cada vez mais pessoas como novos multiplicadores ambientais é super importante para preservação da nossa espécie, para que apliquem o conhecimento em casa, na escola e em suas comunidades. Nossa geração vai passar. Quem vai ficar? Nossos filhos, netos e bisnetos. O que deixaremos pra eles?”, questiona o educador.

A escola cearense é a única brasileira finalista da premiação, e ultrapassou projetos apresentados pela Argentina (2º lugar) e pelo Chile (3º lugar). No total, 8 mil projetos foram inscritos por organizações governamentais, setor privado, ONGs e comunidades de quase 40 países. A premiação acontecerá na terceira semana de agosto na cidade de Guayaquil, no Equador.

“Estar no ranking dos melhores projetos latino-americanos é uma honra para nós e eleva a instituição a patamares internacionais, reforçando nosso compromisso em cuidar do meio ambiente em prol do desenvolvimento sustentável”, pontua o diretor regional do Sesc e Senac no Ceará, Rodrigo Leite.

Serviço

Para agendar a visita de turmas de escolas públicas da Região Metropolitana de Fortaleza à reserva ecológica, que acontecem às terças-feiras, das 8h às 11h e 13h30 às 17h, gestores devem entrar em contato por telefone: (85) 3318.4993 ou 4996.