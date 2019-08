Profissionais da saúde recebem capacitação para acidentes com animais peçonhentos

Médicos e enfermeiros de unidades de saúde vinculadas ao Sistema Único de Saúde (SUS) vão receber capacitação, nesta quinta e sexta-feira (23), para otimizar diagnóstico e tratamento de acidentes por animais peçonhentos. A novidade da terceira edição do curso é a participação de Francisco Oscar Siqueira França, um dos autores do livro "Animais Peçonhentos no Brasil".

No local do evento, participarão 140 profissionais de saúde com o objetivo de melhorar o diagnóstico da população, aprimorando escolhas das condutas médicas para tratamento dos pacientes acidentados, reduzindo a mortalidade e a letalidade dos acidentados por animais peçonhentos.

Prevenção

Uma forma comum de se prevenir em casos de acidentes com animais peçonhentos é lavar o local da picada com água e sabão e não fazer aplicações na pele. A vítima deve ser levada imediatamente ao serviço de saúde para que possa receber o tratamento adequado.

Serviço

Capacitação sobre Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos

Data: 22 e 23 de agosto

Horário: 8 às 17 horas

Local: Unichristus – Campus Parque Ecológico

Rua João Adolfo Gurgel, 133, Cocó, Fortaleza