Princípio de incêndio atinge ambulância durante transporte de pacientes em Fortaleza

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teve um princípio de incêdio, na noite desta sexta-feira (17), na Avenida João Pessoa, no Bairro Damas, em Fortaleza. Dois pacientes tiveram de ser retirados.

A ambulância estava a caminho do Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, após ter socorrido dois pacientes envolvidos em um acidente, quando ocorreu uma pane elétrica no motor.

Chamas controladas com extintor de incêndio

De acordo com uma fonte ligada ao Samu, o motorista e uma enfermeira também estavam no veículo. Ao perceber a pane, o condutor estacionou o carro próximo a uma calçada e, com a ajuda de funcionários de um posto de combustível, conseguiu controlar as chamas com um extintor de incêndio.

Uma outra ambulância fez a condução dos pacientes até o hospital. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e chegou ao local para fazer o trabalho de rescaldo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e os danos foram apenas materiais.

O Samu Fortaleza informou por meio de nota que a ambulância foi imediatamente substituída. O Samu disse que os pacientes foram conduzidos ao hospital sem prejuízo no atendimento e sem problemas com os profissionais. O Samu ressaltou também que o incidente não causou problemas ao quantitativo da frota de veículos.