PRF alerta para três pontos com risco de aquaplanagem em rodovias federais no Ceará

A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para o risco de aquaplanagem em dois trechos das rodovias federais BR-222 e BR-116. A aquaplanagem ocorre quando a água se acumula na via e faz com que os pneus percam atrito com o solo.

Segundo a PRF, o condutor que seguir pela BR-222 deverá ficar atento no km 36,5, sob as linhas de transmissão de energia e no Km 40,4, próximo ao Clube Catuana. Já na BR-116, a atenção deve ser redobrada no Km 12, sob o viaduto da FAE, no Bairro Messejana.

Ainda conforme a polícia, as recomendações para aumentar a segurança são para que antes de pegar estrada os motoristas devem acender os faróis, aumentar a distância para os demais veículos, diminuir a velocidade e nunca parar no acostamento da rodovia.