Prefeitura inicia obra de duplicação do viaduto da Av. Alberto Craveiro, em Fortaleza

A duplicação do viaduto do Makro, na Avenida Alberto Craveiro, começou na última quinta-feira (9), com um trabalho de limpeza e terraplanagem ao lado do equipamento.

De acordo com Guilherme Gouveia, coordenador de obras e infraestrutura da Prefeitura de Fortaleza, o local começou a ser preparado para a fundação do primeiro pilar de sustentação sobre o qual vai ser erguida a pista pararela ao viaduto.

O coordenador lembra que as obras não devem gerar bloqueios de trânsito. "Nossa meta é não fazer bloqueios que atinjam 100% da via. No máximo, o que pode acontecer é fazermos o estreitamento de faixa", diz.

A via tem atualmente quatro faixas de tráfego. Porém, após o término das obras, serão quatro em cada um dos sentido da pista, além de uma ciclofaixa bidirecional e nova iluminação.

Obras de drenagem

Está previsto também no projeto, a construção de um novo sistema de drenagem na Avenida Alberto Craveiro, que tem sido um ponto crítico de alagamentos durante a quadra chuvosa. Para resolver o problema, será construída uma nova galeria, além da elevação da pista, serviços que facilitarão o escoamento da água para o Riacho Martinho.

Requalificação

Na via de acesso à Arena Castelão serão instaladas novas paradas de ônibus, construídas calçadas, uma ciclovia e ainda será executada uma obra de pavimentação do asfalto.