Prefeitura divulga atrações da 1ª edição do Natal de Todos, no Aterrinho da Praia de Iracema

A Prefeitura de Fortaleza divulgou, nesta sexta-feira (13), as atrações da 1ª edição do Natal de Todos, que acontece nos dias 20 e 21 de dezembro no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza. A festa conta com shows gratuitos com artistas locais e nacionais. A Avenida Beira-Mar ficará interditada entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro nos dois dias de evento.

As atrações confirmadas para a sexta-feira (20) são Cosme, Naldo José, Irmã Kelly Patrícia, Missionários Shalon, Adoração ao Santíssimo Sacramento, Tony Alyyson e Rosa de Saron. Já no sábado (21), Salomão, Solablues, Daniel Almeida, Fernanda Brum, Thalles Roberto e Aline Barros.

Trânsito no local

Para o evento, a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) vai fazer uma operação a partir das 18h da quinta-feira (19) com a proibição do estacionamento na Avenida Beira-Mar, no trecho compreendido entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro. A Prefeitura informou que cerca de 50 agentes darão suporte operacional às celebrações religiosas.

Nos dias 20 e 21, às 16h, serão feitos os pontos de bloqueio. A Avenida Beira-Mar ficará interditada entre as ruas Ildefonso Albano e João Cordeiro. O efetivo permanece no local até a dispersão total dos participantes.

Transportes

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) vai reforçar a frota com 25 ônibus extras a partir de 14h às 02h do dia seguinte, para auxiliar no deslocamento dos usuários de transporte público. O entorno do Aterrinho da Praia de Iracema conta com 27 linhas regulares. Entretanto, serão deslocadas sete linhas especiais direto dos terminais para o evento.

Linhas especiais dos terminais para o Aterrinho

930 – Antônio Bezerra/Aterro Praia de Iracema

931 – Parangaba/Aterro Praia de Iracema

933 – Lagoa/Aterro Praia de Iracema

935 – Messejana/ Aterro Praia de Iracema

936 – Conjunto Ceará/Aterro Praia de Iracema

937 – Papicu/ Aterro Praia de Iracema

938 – Siqueira/Aterro Praia de Iracema

Plano de segurança

O evento vai contar com 12 bombeiros, um carro de resgate no local, uma guarnição de salvamento e um carro de auto bomba tanque, de combate a incêndios, no Quartel Central de prontidão. Além disso, 44 policiais civis e cinco carros de polícia também vão estar no local. 238 policiais militares também vão trabalhar na segurança dos dois dias de evento.