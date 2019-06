Prefeitura de Fortaleza abre seleção para 20 vagas na Seuma

A Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas até o dia 14 de julho para a seleção de profissionais de níveis superior e médio com atuação na Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma). Ao todo são 20 vagas, 13 destinadas ao nível superior e três para o médio.

As áreas são arquitetura e urbanismo, engenharia civil, administração, direito, geografia, biologia, engenharia florestal, engenharia de pesca, geologia, economia, ciências sociais, ciências da computação ou áreas correlatas, no caso do nível superior. E para o nível médio, agrimensura ou geoprocessamento, GIS, GPS e topografia, autocad, GIS e GPS, e permacultura.

Para participar do processo seletivo, os interessados devem possuir diploma de conclusão, para as vagas de nível superior e certificação do Ensino Médio com formação nas áreas especificas encontradas no Edital Nº 64/2019, para os cargos médio.

As inscrições ocorrem, exclusivamente, pela internet, no Canal de Concursos da prefeitura. Os candidatos devem preencher o formulário eletrônico e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 140 (nível superior) e de R$ 90 (nível médio).

A seleção ocorrerá em duas etapas, a primeira é análise de títulos e experiência profissional. Já na segunda etapa, os candidatos aprovados passarão por entrevista, de caráter meramente classificatório.