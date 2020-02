Prefeitura cadastra ambulantes para trabalhar na Praia de Iracema durante o Carnaval 2020

A Prefeitura de Fortaleza vai cadastrar vendedores ambulantes para trabalhar no Carnaval de Fortaleza 2020, na Praia de Iracema, até a próxima sexta-feira (7). O cadastro deve ser feito na Sede da Secretaria Regional II da Prefeitura de Fortaleza, 09h às 11h30 ou das 13h às 16h. São 242 vagas, com sorteio em caso de excedente de cadastros.

Serão 200 ambulantes itinerantes e 42 para trabalhar em barracas - 40 vagas para amplo sorteio e 2 destinadas para pessoas com deficiência. Os vendedores itinerantes serão distribuídos no Polo da Mocinha, na Rua João Cordeiro, e no Polo do Aterrinho da Praia de Iracema, na Rua Barão de Aracati. Sobre as barracas, 21 serão instaladas no Polo da Mocinha e a outra metade na Avenida Beira Mar, a altura do n° 1000.

Documentos necessários

Para quem vai se cadastrar pela primeira vez, é necessário levar cópias da Carteira de Identidade, CPF e comprovante de endereço, além da folha corrida e foto 3x4. Se o ambulante já for cadastrado, deve apresentar apenas cópias de RG e CPF. Os vendedores que já comercializam na Praia de Iracema poderão trabalhar sem obrigatoriedade da inscrião, portando os termos de permissão já existentes.

Caso o número de inscritos exceda o de vagas, os ambulantes serão escolhidos por sorteio público, também na Sede da Regional II. No próximo dia 10, haverá o sorteio dos ambulantes de barracas e no dia 11, o dos itinerantes. Para receber o termo de autorização de comercialização, os 242 ambulantes selecionados possuem até o dia 17 de fevereiro para efetuar o pagamento e apresentar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM). A taxa para vendedores itinerantes é de R$ 50,00 e para os de barraca, R$ 70,00. O valor garante permissão para comercializar em todos os dias do carnaval.

Os ambulantes sorteados que não possuem certificado da Vigilância Sanitária válido deverão realizar um curso que será divulgado nos dias do sorteio. É proibida a venda de bebidas em recipientes de vidro e produtos que utilizem óleo ou substâncias inflamáveis.

Cadastramento de Ambulantes para o Carnaval 2020

Data: 03 a 07 de fevereiro

Horário: 09h e 11h30 e das 13h às 16h

Local: Sede da Secretaria Regional II (Rua Professor Juraci de Oliveira, 1 - Edson Queiroz)