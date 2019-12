Praia do Mucuripe e cinco trechos da Barra do Ceará estão impróprios para banho, diz Semace

A praia do Mucuripe, desde o Farol (Serviluz/Titanzinho) até a volta da Jurema (limite com o Meireles), e cinco trechos da Barra do Ceará devem ser evitados pelos banhistas, conforme a análise semanal de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (6), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O trecho a ser evitado na Barra do Ceará está compreendido entre a Avenida Pasteur e a Rua Seis Companheiros, além de outro ponto próximo a Avenida José Lima Verde.

De acordo com Gustavo Gurgel, gerente da Análise e Monitoramento da Semace, a ocorrência de resíduos sólidos (lixo) na praia é um dos fatores que tornam a praia imprópria, conforme orienta a resolução do Conama nº 274/2000. “O método de análise de amostras da água previsto na mesma resolução não identifica a origem dos contaminantes. É possível, entretanto, afirmar que efluentes líquidos (esgoto) possam estar sendo destinados às galerias pluviais que deságuam em algumas praias", explicou.

Próprias para banho

Conforme o órgão, as opções mais favoráveis para os banhistas são a Praia do Futuro, entre a Sabiaguaba e a Rua Ismael Pordeus, e dois trechos da zona central, localizados entre o espigão da rua João Cordeiro e o estaleiro Inace.