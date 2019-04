Píer cai na Barra do Ceará e deixa pelo menos sete feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após o desabamento de um píer na Barra do Ceará, no fim da manhã desta quinta-feira (25). As vítimas, entre elas idosos, faziam parte de um grupo de índios tapebas que realizava uma excursão desde as 9h no Rio Ceará e região.

Inicialmente, o Corpo de Bombeiros havia afirmado que se tratava de um grupo de idosos fazendo atividades físicas no local.

De acordo com informações do cabo da PM Cleber, que fazia patrulhamento na área, o acidente ocorreu quando o grupo parou para fazer uma foto no píer. A estrutura, danificada, não suportou o peso e cedeu. Uma moradora da região que presenciou o ocorrido dá a mesma versão.

Píer desaba e deixa feridos na Barra do Ceará Foto: VC Repórter

Pessoas ficam feridas após píer desabar na Barra do Ceará Foto: VC Repórter

Os Bombeiros afirmaram que as vítimas tiveram apenas escoriações leves. Segundo a polícia, quatro ambulâncias do Samu foram ao local atender as vítimas.

