Crianças entre dois e sete anos incompletos, assim como as menores de 1,10m, têm direito à gratuidade no transporte coletivo de Fortaleza. No entanto, passar por debaixo ou por cima da catraca - motivo para constrangimento - era a forma do público infantil não pagar passagem até 2013, quando foi criado o sistema Bilhetinho de transporte. O serviço, só neste ano, cadastrou 3.791 novos usuários. De 2013 até agora, foram 30.000 inscritos.

Com o cartão Bilhetinho é possível comprovar o direito à gratuidade, já que para o cadastro é feita a checagem de idade, da estatura da criança, além da biometria facial para evitar o uso por terceiros. Também não é preciso apresentar a carteirinha de estudante no serviço de transporte até que a criança complete sete anos, quando o cartão é automaticamente bloqueado.

Para ter acesso à gratuidade, os responsáveis pela criança devem comparecer à sede da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). Também pode ser feito o cadastro nos postos do Bilhete Único localizados nos terminais da Parangaba, Siqueira, Papicu e nos Vapt Vupts de Messejana e Antônio Bezerra.

Nos postos de Bilhete Único das praças José de Alencar e Coração de Jesus e na sede do Sindiônibus é possível realizar o cadastro apenas de crianças que possuem carteira de estudante. Em todos os casos é preciso levar RG e CPF do responsável, certidão de nascimento do beneficiário e comprovante de residência com CEP de Fortaleza.

Serviço

Onde solicitar:

- Etufor: Av. dos Expedicionários, 5677, Montese - segunda a sexta, das 8h às 16h30.

- Sindiônibus: Av. Borges de Melo, 60, Aerolândia.

- Terminais (Siqueira, Parangaba, Papicu - segunda a sexta, das 7h às 19h).

- Vapt Vupt (Messejana e Antônio Bezerra - segunda a sexta, das 8h às 17h).

- Praça Coração de Jesus (segunda a sexta, das 8h às 18h).

- Shopping Riomar Kennedy e Aldeota (segunda a sexta, das 08 às 18h).