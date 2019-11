A rotina de quem precisa se deslocar diariamente de ônibus no Interior do Ceará ou entre municípios da Região Metropolitana para Fortaleza, seja para ir ao trabalho, à faculdade ou resolver assuntos do cotidiano, está sendo afetada diretamente desde o último dia 18 de outubro. O motivo é a aprovação da revisão tarifária do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Ceará pelo Conselho Diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce), junto a outras entidades e órgãos como o Sindiônibus.

Entre os afetados estão usuários da empresa São Benedito, como a estudante Débora Barros, que mora em Fortaleza, mas precisa ir, pelo menos, uma vez na semana visitar os pais no distrito de Guanassés, localizado entre os municípios de Cascavel e Pacajus, distante 70 quilômetros da Capital. O preço, que antes do dia 18 de outubro era R$ 9,40, agora custa R$10,85. Ela conta que foi pega de surpresa com o segundo aumento da passagem.

“Teve um outro reajuste em março, que teve um aviso que subiria o preço, como já é de costume. Mas, nesse segundo aumento não avisaram nada”, relata Débora, que paga o preço de inteira por não possuir carteira de estudante.

Rotina

O deslocamento do estudante Felipe Klisma, 23, depende de ônibus intermunicipais. Morador do distrito de Caponga, também em Cascavel, afirmou ao Sistema Verdes Mares que gasta mais de R$ 50 em passagem. “Isso é tirando os ônibus que eu pego aqui em Fortaleza diariamente para ir à faculdade”, conta.

Ele também se surpreendeu ao saber do reajuste. “Você fica sabendo do aumento na hora que vai pagar, você não tá preparado pra isso. A gente liga pra lá reclamando e eles têm um telefone que ninguém atende e isso é um grande problema da empresa com o usuário”, afirma o estudante.

Além da São Benedito, responsável pelas viagens de Felipe e Débora, também tiveram aumento de passagem: Fretcar Transportes Rodoviários, Viação Princesa dos Inhamuns, Expresso Guanabara e Auto Viação Metropolitana. Procurada pela reportagem, a São Benedito afirmou que não iria se pronunciar sobre o reajuste.

Revisão

De acordo com nota enviada pela Arce, é normal que haja revisão tarifária. "Conforme preveem os contratos de concessão vigentes, cabe à Agência Reguladora realizar a revisão tarifária de acordo com os pareceres da Coordenadoria Econômico Tarifária e da Coordenadoria de Transportes que, juntas, analisam os parâmetros técnicos e coeficientes de consumo visando as possíveis alterações nas tarifas das linha”, indica o texto.

Ainda segundo a Arce, o aumento é parte da atuação da agência no sentido de contribuir para melhorias na qualidade dos serviços prestados.