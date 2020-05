Parte dos respiradores retidos pela União e liberados pela Justiça chegam ao Ceará, diz Camilo

28 respiradores pulmonares que tinham sido adquiridos pela Governo do Ceará e Prefeitura de Fortaleza e retidos pela União chegaram neste sábado (2) ao Estado. O governador Camilo Santana publicou em suas redes sociais sobre a vinda dos equipamentos, mas ressaltou que outros 66 ainda faltam chegar.

"Chegaram ao Ceará 28 respiradores que havíamos comprado e estavam retidos em SP. Faltam 66 respiradores da compra feita pelo Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. Diante da grave situação, continuamos na luta para ampliar, cada vez mais, nossa rede de saúde pública", escreveu em seu Twitter.

O Ministério Público Federal (MPF) e Minitério Público do Ceará (MPCE) entraram com uma ação contra a União e a Intermed Equipamento Médico Hospitalar Ltda. Os 94 equipamentos comprados foram retidos a pedido do Ministério da Saúde. A Justiça Federal, em decisão de primeira instância, determinou a entrega dos repiradores, o que foi mantido em segunda instância.

Na última atualização do IntegraSUS, na manhã deste domingo (3), 8.336 casos do coronavírus foram confirmados no Ceará e 641 pessoas perderam a vida em complicações da doença.