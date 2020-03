Panelaços contra Bolsonaro são registrados em bairros nobres de Fortaleza

Bairros de Fortaleza registraram panelaços na noite desta quarta-feira (18) contra o presidente Jair Bolsonaro. Durante o panelaço, foram ouvidos gritos de "fora Bolsonaro" e algumas vaias. Os atos ocorreram em bairros nobres da capital cearense como Meireles, Praia de Iracema, Cocó e Aldeota mas também em outros mais afastados da região central da cidade como Passaré e Cambeba.

Os protestos ocorreram horas depois do presidente reunir ministros no Palácio do Planalto, em Brasília, para falar sobre as ações contra o novo coronavírus.

O presidente voltou a defender a sua participação nos atos de 15 de março. Na ocasião, o presidente descumpriu monitoramento por coronavírus e cumprimentou apoiadores no Distrito Federal.

Na terça, Bolsonaro disse que o segundo teste para o coronavírus deu negativo. No entanto, 17 integrantes da comitiva brasileira aos Estados Unidos estão com o Covid-19.