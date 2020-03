Para Mandetta, testes em toda a população é "desperdício de recursos"

O Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comparou o avanço de casos do coronavírus no Brasil com uma "escalada ao Monte Everest" e depois disso, alegou que "fazer testes em 100% das pessoas é, do ponto de vista sanitário, desperdício de recursos".



"Nossa preocupação é total. Vamos lutar com as forças que a gente tem”, disse Mandetta, usando uma máscara cirúrgica, ao lado de Bolsonaro e outros ministros, em entrevista coletiva no Palácio da Alvorada.



O ministro também se referiu às curvas de crescimento do número de casos, "é como se fosse o Monte Everest. Se formos subir todos, não conseguiremos. Estamos no pé desse monte, e seu tamanho depende do comportamento de pessoas”.



Por outro lado, a Coreia do Sul se tornou referência pela redução do número de casos e taxa de mortalidade baixa. O país tomou medidas como campanha para testes em massa e informação à população. "Uma coisa é ter um país como a Coreia do Sul, que não é muito maior que o Sergipe, a Bahia. É totalmente diferente de um continente como o Brasil", disse.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.