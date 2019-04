Órgãos estaduais vão ter ponto facultativo no próximo dia 18, véspera de feriado da Semana Santa

O Governo do Estado decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira (18), véspera do feriado da Semana Santa. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11).

O decreto vale para servidores e funcionários dos órgãos públicos do Estado.

Segundo a publicação, serão normalmente assegurados serviços como fornecimento de água e aqueles prestados pela Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Forense e pelo Corpo de Bombeiros Militar. Além de atendimento médico-hospitalar e de ambulatórios médicos especializados que atendem a pacientes com consultas médicas previamente agendadas.

O funcionamento do Sistema de Licitações pertencente à estrutura orgânica da Procuradoria-Geral do Estado, no que se refere aos procedimentos licitatórios designados para o dia 18 de abril de 2019, também serão assegurados, garante o decreto, bem como dos equipamentos culturais do Estado do Ceará, da Central de Atendimento Telefônico da Ouvidoria localizada em Canindé (Central 155), dos postos do Hemoce, do serviço pré-hospitalar do Samu Ceará (Central 192) e dos serviços relacionados às campanhas de sanidade animal e vegetal executadas pela Adagri e pela Ematerce.