Ônibus colide com locomotiva em cruzamento de via férrea na Parangaba

Um ônibus de linha colidiu na lateral de uma locomotiva em um cruzamento de via férrea localizada na Rua Germano Franklin, no Bairro Parangaba, em Fortaleza, na noite deste sexta-feira (1º).

Conforme o condutor do coletivo, que não quis se identificar, a cancela do cruzamento não baixou e ele não ouviu o barulho do trem se aproximando. Após a colisão, o maquinista da locomotiva parou e o motorista conseguiu retirar o ônibus.

Impacto atingiu local onde o motorista do ônibus estava sentado. Foto: Rafaela Duarte

O coletivo envolvido no acidente faz a linha Parangaba-José Bastos e estava saindo do terminal da Parangaba em direção a garagem da empresa. Parte do vidro dianteiro e da lateral do veículo ficaram quebradas.

Apenas o motorista e o cobrador estavam dentro do veículo e, apesar do impacto, não ficaram feridos.