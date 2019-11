"O tiro foi para matar", diz primo de cearense morto em operação policial no Rio de Janeiro

O cearense Francisco Laércio de Paula Lima, 26 anos, alterou a rotina no dia em que foi morto a tiros no Rio de Janeiro durante intervenção policial na Comunidade Barreira do Vasco. Segundo familiares, como o garçom trabalhava à noite, ele sempre voltava pra casa de táxi. No entanto, na manhã deste sábado (9), ele resolveu ir de ônibus porque iria comprar uma sanduicheira.

"Ele saiu do bar 6h40. Justamente hoje ele foi de ônibus. Aí o ônibus deixou ele na parada e ele teve que ir por dentro da comunidade. Foi quando o policial chegou atirando", conta o primo de Laércio, Gilson Marques.

De acordo com relatos da comunidade para os familiares, o cearense vinha caminhando com uma sacola e um copo de café quando foi baleado. "O tiro foi para matar. Onde ele foi morto tem 4, 5 tiros. Segundo relatos, ele tomou um tiro na perna e o policial chegou e executou", revolta-se.

O corpo de Laércio ainda não foi liberado pelo Instituto Médico legal do Rio de Janeiro. De acordo com o primo, eles aguardam dados de digitais que serão enviadas da Perícia Forense do Ceará para a liberação. "Não conseguimos ainda liberar o corpo porque os documentos dele são muito velhos. Aí precisamos que esses dados cheguem aqui para que eles liberem e a gente possa enviar o corpo dele para ser enterrado em Iporanga", explicou Gilson.

Laércio morava há 10 anos no Rio de Janeiro. Saiu de sua cidade natal em busca de oportunidade na capital carioca, onde morou com familiares. Há cerca de três meses, ele se mudou para viver com a namorada Ana Arlete Farias, de 25 anos, também de Iporanga. Segundo o primo, ele planejava retornar para o Ceará.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que policiais do Grupamento Tático de Polícia de Proximidade realizavam patrulhamento quando foram informados da presença de criminosos armados na Comunidade Barreira do Vasco.

"Chegando ao local, os policiais foram alvo de disparos de arma de fogo e houve confronto. Durante a ação, um morador foi atingido e não resistiu aos ferimentos", diz o comunicado.