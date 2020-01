O novo padrão para as placas de veículos no modelo do Mercado Comum do Sul (Mercosul) passa a vigorar no Ceará na próxima segunda-feira (3). A medida segue regulamentação do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A identificação atualizada deve ser feita nos veículos com primeiro emplacamento, em caso de transferência de município, mudança de categoria, roubo, furto ou algum dano na placa. Veículos já emplacados que não se enquadrem nesses casos não precisam mudar de placa.

Para o procedimento, o dono do veículo deve ir a uma unidade do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) para emissão, pagamentos das taxas e recebimento da autorização. Só depois disso é possível ir à estampadora para a colocação das placas.

Os proprietários são orientados a pesquisar o melhor valor entre as empresas credenciadas - já que não há uma tarifa padrão. “A gente está na expectativa de que na próxima semana saia o preço médio, de acordo com o mercado, na nova placa Mercosul”, explicou o diretor de veículos do Detran-CE, George Valentim.

No Ceará, estão credenciadas oito empresas estampadoras, que produzirão a placa. Elas participaram de um edital coordenado pela diretoria jurídica do Detran-CE. “As empresas em regra têm sede na Capital, porém elas têm obrigação de ter filiais que cubram todo o nosso Interior do Estado. Em especial nas 15 regionais, que são da divisão administrativa do Detran”, esclarece o diretor.

Placas atuais

Aqueles veículos que não estão no grupo de obrigatoriedade podem permanecer com o modelo cinza de placa até o fim da vida útil do veículo, como ressalta George. “Pelo que eu tenho visto, no contato diário com a população, a grande dúvida a ser retirada é que para quem tem a placa atual e não efetiva mudança de município ou de estado, não há nenhuma necessidade de efetuar a troca”.

Quem, mesmo sem a obrigatoriedade, quiser atualizar o emplacamento deve fazer o processo a partir do dia 2 de março em qualquer unidade do Detran-CE.

Circulação entre países

Com a nova placa, aprovada em 2014, os veículos do Mercosul - como Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - podem circular entre os países membros. A alteração também auxilia no combate de infrações na fronteira.

George Valentim conta que a nova placa possui QR-Code, uma tipo de código de barras que facilita acesso de profissionais de segurança aos dados do veículo. “O Departamento Nacional de Trânsito, que é um órgão vinculado ao Governo Federal, está ressaltando que essa nova placa Mercosul tem mais segurança porque possui mais informações acerca do veículo, o que dificulta a falsificação e a clonagem. Além de dar maior possibilidade para os órgão de segurança de rastrear o veículo”, destaca.

No novo modelo, há uma classificação de cores para diferenciar o tipo de veículo:

Particular: Preto

Oficial e Representação: Azul

Comercial (Aluguel e Aprendizagem): Vermelho

Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos): Verdes

Coleção: Prata/Cinza

Diplomático/Consular: Dourado

Outro ponto, como destaca o Denatran, é que “a adoção do novo modelo também resolve o problema da falta de combinações de caracteres para as placas do país, que acabariam em poucos anos. O novo modelo permite mais de 450 milhões de combinações, o que, considerando o padrão de crescimento da frota de veículos no Brasil, pode valer por mais de cem anos”. Quase 4,9 milhões de veículos estão emplacados com o padrão do Mercosul, como destacou o órgão.