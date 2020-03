Novo boletim mostra 16 casos suspeitos do novo coronavírus no Ceará

No fim da tarde desta segunda-feira (09), a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) divulgou boletim sobre a situação do novo coronavírus no Estado. Os números apontam 16 casos suspeitos e já se somam 35 casos descartados para a infecção com Covid-19 no Ceará. Não há registros de casos confirmados no estado.

A capital lidera em número de casos suspeitos: 11 permanecem em análise e outros 28 foram descartados. A atualização do boletim mostrou, também, que Juazeiro do Norte encontra-se, no momento, com dois casos sob investigação.

Outros municípios de residência dos casos suspeitos são Aquiraz, Caucaia e Itapipoca. Cada cidade permanece com um caso sob investigação.

Brasil

No momento o Brasil tem 663 casos suspeitos de Covid-19 em análise e 25 confirmados. Dentre os confirmados, dezesseis são do estado de São Paulo. Os demais estados são: