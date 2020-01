Nova unidade do Vapt Vupt será implantada  no antigo prédio do Palácio da Justiça, no Centro

O antigo prédio do Palácio da Justiça, no Centro de Fortaleza, irá abrigar a nova unidade do Vapt Vupt. Nesta terça-feira (21), o presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Araújo, e a secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado, Socorro França, assinaram o termo de cessão de uso do prédio.

A estrutura, que possui área coberta de cerca de 1.500 metros quadrados distribuídos em dois pisos, deve passar por reformas e adaptações, mas serão mantidas suas características estruturais e arquitetônicas.

Para o desembargador Washington Araújo, a localização do equipamento irá facilitar o acesso do público. “É importante que no Centro de Fortaleza tenha um serviço disponível ao cidadão, assim como na Messejana e Antônio Bezerra. Além disso, também é mais um equipamento social que vai ajudar na revitalização do Centro, por ser um prédio que faz parte da história do Judiciário cearense’’, afirma o presidente do TJCE,.

Segundo o Tribunal de Justiça, a nova unidade do Vapt Vupt tem o objetivo é oferecer mais uma opção de conveniência ao cidadão que procura por serviços públicos diversos.

A capital passará a contar com três centrais de serviços de cidadania, incluindo as unidades dos bairros Messejana e Antônio Bezerra. Os municípios de Sobral e Juazeiro do Norte também possuem o equipamento.