Nova celebridade, cachorro de policiais da Avenida Beira-Mar vira símbolo de campanha de adoção

Um cachorro vira-lata, adotado por agentes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, virou celebridade nas redes sociais. Carismático, "Major", um cão vira-lata, costuma acompanhar os agentes de segurança em algumas operações de patrulhamento da orla, mesmo sem ter um treinamento específico.

Agora, em paralelo ao sucesso de Major nas redes sociais, os policiais da BPTur divulgam o apoio à campanha virtual "Dezembro Verde", com o tema "Diga não ao abandono de animais". Até esta tarde de sábado (28), o cachorrinho reunia mais de 22 mil seguidores em seu perfil no Instagram. A conta foi criada há pouco mais de uma semana.

O soldado Cavalcante, agente da BPTur e moderador do perfil, destaca que "o pessoal do BPTur sempre gostou muito de animais, e do Major. E com a visibilidade que ele teve agora, a gente teve oportunidade de divulgar nosso apoio ao Dezembro Verde. O próprio Secretário de Segurança (André Costa) abraçou a causa também", situa.

Sobre a companhia de Major nas ações de patrulhamento da orla, Cavalcante esclarece que o animal não atua objetivamente em assistência à abordagem dos policiais. O cachorro acompanha os agentes por "apego" aos donos.

"Ele não tem o treinamento dos cães do canil (da PM). O Major nos acompanha pelo carinho que tem pelo batalhão mesmo. E percebe o modus operandi de algumas situações, acompanha de forma espontânea. Um popular gravou um vídeo dele fazendo isso, mas já era algo comum, antes de bombar nas redes sociais", recapitula o policial.

O animal é cuidado com a ajuda de moradores da comunidade da Beira-Mar

O soldado Davi Alves acrescentou que o animal tem hábitos noturnos e costuma descansar de dia. "Antes de vir pra cá (a redação do Sistema Verdes Mares), ele tava dormindo", observou o policial. O cachorro costuma dormir nas proximidades dos postos policiais distribuídos pela orla da Beira-Mar, a exemplo do que está em frente ao Parque Bisão.

Cuidados

A BPTur tem recebido contatos pelo Instagram de pessoas interessadas em doar alimentos para o animal, dentre outros cuidados básicos. "Elas oferecem banho, esse tipo de coisa. A gente não pode receber doações (para outros animais), porque estamos atrelados à PM. Mas queremos organizar uma ação, com o Major, em prol dos animais do Abrigo São Lázaro", revela o soldado Cavalcante.

Antes de Major ganhar fama, os policiais destacam que duas moradoras da Beira-Mar, Angélica e Yana, sempre ajudaram a cuidar do cachorro. "Elas doaram essa capinha pra ele, que chama muita atenção. E agora mantêm essa ajuda, além das outras pessoas que têm apoiado", complementa o soldado Rodrigues.