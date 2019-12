Natal Alegria na Praça tem Papai Noel e atividades para as crianças nesta sexta-feira (13)

A segunda semana do evento Natal Alegria na Praça vai contar com a presença do Papai Noel e com uma programação toda especial a partir das 18 horas desta sexta-feira (13), na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, no bairro Dionísio Torres. Realizado pelo Sistema Verdes Mares, o evento também vai acontecer em outras três praças da cidade.

O público vai contar com atividades e brincadeiras para animar as crianças, coral e muita música. O Papai Noel vai receber as cartinhas da garotada. As melhores histórias serão selecionadas para receber os presentes.

Haverá apresentação da Big Band Unifor, Auto de Natal do Balé Edisca, Turminha Diário, Casa do Papai Noel, Espaço Instagramável, Feirinha Babado Coletivo, tendas temáticas com pintura facial, brincadeiras, além de espaço infantil com desenhos para colorir.

Na próxima sexta-feira, dia 20 de dezembro, será celebrada uma Missa de Preparação para O Natal de Jesus em homenagem a Jesus Cristo.

Programação

Sexta-feira, 13/12 - Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz

18h – Big Band Unifor

19h30 – Auto de Natal do Balé EDISCA

20h20 – Turminha Diário Natal nos Bairros

Terça-feira, 17/12 - Praça Governador César Cals, Rua Melo de Oliveira - João XXIII

Apresentação de corais e musicais natalinos no palco principal, espaço do Papai Noel e tendas temáticas.

Quarta-feira 18/12 - Praça Barão de Aquiraz, Rua José Cavalcante Sobrinho, 252– Messejana

Apresentação de corais e musicais natalinos no palco principal, espaço do Papai Noel e tendas temáticas.

Quinta-feira 19/12 - Praça do Conjunto Polar, Rua Tenente Eliezer Costa, 296 com Rua Menezes de Oliveira – Vila Velha