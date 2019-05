Motorista invade calçada e derruba fotossensor em frente ao Museu de Arte da UFC

Um motorista de um veículo perdeu o controle do carro nesta terça-feira (7) e derrubou um fotossensor localizado na Avenida da Universidade, no bairro Benfica. O caso aconteceu por volta das 13h30, quando o carro subiu a calçada do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (UFC). O acidente não deixou feridos.

Segundo a Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o órgão foi acionado, está atendendo a ocorrência e auxiliando no trânsito do local. Por conta do acidente, o trânsito ficou congestionado.