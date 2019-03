Motorista de ônibus derruba poste e fiação fica exposta no Pirambu

O motorista do ônibus que faz a linha Vila do Mar - Centro derrubou um poste após colidir contra ele no Bairro Pirambu. A fiação no local é subterrânea e ficou exposta. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (13), por volta das 6h30. De acordo com moradores, chovia no momento do acidente.

Uma placa do ônibus e parte do parabrisa ficaram no local. Uma equipe da Enel Distribuição Ceará foi acionada para fazer os reparos.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a empresa de ônibus Vega, mas até o momento da publicação desta matéria não houve resposta da empresa sobre o que aconteceu.