Motociclista morre após colisão com caminhão no viaduto do Bairro Antônio Bezerra

Um motociclsita, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu após colisão com um caminhão no viaduto do Bairro Antônio Bezerra, na manhã desta terça-feira (11). De acordo com um agente da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), o motorista do caminhão fez o teste do bafômetro e deu negativo.

O condutor do caminhão conversou com o Diário do Nordeste e disse que não sabe exatamente como o motociclista derrapou. "Eu não tenho ideia do que pode ter acontecido, da motivação dele ter derrapado pra debaixo da caçamba, mas estava chovendo na hora, a gente parou na frente. Minha mulher ligou para o socorro", disse.

As causas vão ser investigadas pela perícia.

O acidente aconteceu no sentido Parangaba-Antônio Bezerra e, durante o atendimento da ocorrência, a via ficou bloqueada parcialmente.

Além da AMC, equipes da polícia militar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas ao local.