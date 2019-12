Motociclista e passageiro são atingidos por carro, e motorista foge sem prestar socorro; vídeo

Um motociclista e o garupeiro foram atingidos por um carro, nesta segunda-feira (9), no cruzamento da Avenida Dom Luís com a Rua Vicente Leite, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. O motorista fugiu sem prestar socorro. Equipes da Autarquia Municipal de Trânsito (AMC) atenderam a ocorrência. As vítimas foram levadas para o Frotinha de Messejana.

O motociclista, que preferiu não se identificar, conta que seu veículo ficou destruído com o impacto. Ele estava se deslocando para uma metalúrgica no Bairro Aldeota, onde trabalha como soldador. “Minha moto está completamente destruída. Como vou conseguir trabalhar agora? Além disso, ainda perdi meu celular. Ele ficou em pedaços com a queda.”

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a delegacia do 2° Distrito Policial, no Bairro Meireles, está conduzindo as investigações e procura identificar o condutor do veículo.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação irregular do motorista. O condutor do automóvel chega a bloquear o trânsito em duas faixas da avenida para atravessar a via.