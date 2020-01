Moradores denunciam que estão sem energia há 48h na Lagoa Redonda, em Fortaleza, e em Aquiraz

Uma área do Bairro Lagoa Redonda e os distritos Justiniano de Serpa e Jacundá, do município de Aquiraz, na Grande Fortaleza, estão sem energia há mais de 48 horas, desde a chuva com ventania na manhã do último domingo (26). Moradores reclamam dos transtornos causados pelo desabastecimento.

De acordo com Antônio Wagner, gerente de restaurante e morador do Bairro Lagoa Redonda, a região entre as ruas Geraldo Marinho, Miguel Pio e Vicente Pio está sem energia desde a manhã de domingo (26), quando um fio foi cortado pela chuva. Ele afirmou que uma equipe da Enel Distribuição Ceará, empresa responsável, foi ao local na segunda-feira (27) e consertou a fiação, mas a energia não voltou até esta manhã.

"É muito alimento estragado, perda de produtos, temos que dormir no calor. Nessas ruas as casas usam poço de água e precisam da energia para puxar para a caixa d'água. Estamos ficando sem água", explica o administrador sobre o transtorno causado.

A Enel afirmou, às 10h47 desta terça-feira (28), que uma técnicos estavam no local para normalizar o fornecimento.

Em Aquiraz, o desabastecimento também ocorre desde o final da manhã do domingo (26). Segundo moradores, a falta de energia está prejudicando o comércio, devido a falta de refrigeração. "Já entramos em contato com a Enel desde domingo. Tenho bebê em casa e está sendo muito difícil", relata Rodrigo Penucho, auxiliar administrativo e morador do Distrito Justiniano de Serpa.

Sobre a falta de energia em Aquiraz, a Enel afirmou que uma equipe foi ao local nesta manhã.

Pelo menos outros cinco bairros da Grande Fortaleza ficaram sem energia elétrica entre domingo (26) e segunda-feira (27). A Enel afirmou que o desabastecimento não atinge bairros inteiros, mas que há vários casos pontuais.