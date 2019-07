Moradores de prédio demolido na Maraponga relatam dificuldades na identificação dos pertences 

Livros, calçados, mochilas, roupas e bolsas são alguns dos objetos que foram resgatados depois da demolição do prédio da Maraponga que desabou no dia 1º de junho deste ano.

Os moradores relatam que os objetos recuperados estão danificados e algumas bolsas foram devolvidas sem documentos e dinheiro. Os pertences foram levados para um galpão no bairro Bonsucesso.



"Além de termos perdido quase tudo com a demolição, ainda temos que dar o nosso jeito para poder vir pegar o que sobrou de nossas coisas aqui no Bairro Bonsucesso, pagar táxi, ou pegar ônibus, um absurdo", reclama Emanuelle Lima, ex-moradora do prédio.

Emanuelle registrou imagens do galpão para onde os objetos foram levados. A nutricionista relata que os pertences estão amontoados sobre tábuas, prateleiras e também espalhados pelo chão, dificultando a identificação - mas comemora ter "recuperado alguns livros importantes, apesar de muito danificados". A ex-moradora declara, ainda, que até hoje nunca houve uma reunião entre os moradores e os donos do condomínio para resolver a situação.

"Nós não temos tido assistência dos donos do imóvel, a gente precisa saber como vai ficar nosso presente e nosso futuro, porque já se passou um mês que tudo aconteceu e ainda estamos morando de favor, em casa de amigos e familiares", lamenta.

O Sistema Verdes Mares entrou em contato com os advogados dos proprietários do prédio e aguarda um posicionamento.