Morador faz 'pescaria' em água empoçada há dois meses em Caucaia

Os moradores da rua Brasil, no bairro Jurema, na Caucaia, enfrentam problemas desde que a via alagou há dois meses. De acordo com a auxiliar de serviços que mora no local Ana Maria Paulino Rodrigues, 49, a poça não escoou com o fim da estação de chuvas.

O irmão de Ana Maria, Francisco Roberto Paulino, aproveita para pescar na "lagoa". Ele, que é pedreiro, troca o tijolo e o cimento pela tarrafa como forma de protesto. "Já peguei uns peixinhos e foi comprovado porque peguei um agora. O prefeito está convidado para comer esse peixe mais eu (sic) e, se ele quiser, eu dou um mergulho na lagoa", declara.

Ana Maria relata as dificuldades dos moradores. "Todo mundo está indignado, todo mundo está prejudicado. As crianças só vivem doentes, com gripe, coceira e dor de cabeça. Elas não têm lazer para brincar. Para ir para a escola e ao posto de saúde, tem que arrodear a rua, que é longe duas vezes a distância que é por aqui. Ninguém pode passar por (dentro) dessa lama", dispara a moradora.

Em nota, a Prefeitura de Caucaia informa que está ciente do problema. "O prefeito Naumi Amorim assinará até a próxima semana a ordem de serviço para execução de obras em 120 ruas do município. A avenida Brasil integra este pacote de intervenções e receberá serviços de pavimentação asfáltica, sinalização, desobstrução de bueiros e criação de quedas d'água, o que solucionará os alagamentos", acrescenta.

Serão investidos R$ 19 milhões na intervenção de todas as vias, com recursos oriundos da Caixa Econômica Federal, ainda de acordo com a nota.