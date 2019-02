Mercado das Flores recebe oficina de jardinagem; conheça dicas de como montar um em casa

Inaugurado há quase um mês, o Mercado das Flores de Fortaleza se tornou polo para quem gosta de flores e plantas ornamentais. Outro uso que tem dado certo é para a capacitação de produtores e realização de cursos para o público em geral. Neste sábado, o espaço, no bairro Joaquim Távora, recebeu uma oficina de jardinagem com dicas para quem quer montar o próprio jardim.

“Tem que ver a área que a pessoa escolher, ver o solo e saber o que ela pode comportar como espécie, percebendo também se vai ter um pouco mais de sol ou de sombra. A escolha da espécie tem que ser exata e correta. A profundidade do espaço também é importante pela profundidade das raízes, para evitar competição com outras”, explica a paisagista Roberta Morais, da Naturis.

A especialista ressalta ainda a necessidade de drenagem, mesmo em vasos pequenos, para evitar que o solo fique encharcado e sem infiltração correta. Ela aponta ainda erros comuns no início do processo, como a escolha errada de espécies (de sol pra sombra e vice-versa), o uso de barro que pode virar lama e a rapidez do plantio, uma vez que o solo precisa se fertilizar num prazo que varia de uma semana a 15 dias.

Amanhã, também no Mercado, ocorre a oficina “Aproveitamento de resíduos domésticos para adubação de ornamentais, das 10h às 11h, ministrada por Gislane Mendes. As inscrições são realizadas na hora da oficina.

Estrutura

Enquanto isso, o público pode conferir a Feira do Agrosetores de Flores, que expõe produções do setor da floricultura aqui no Estado. As ações são realizadas pela Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece), por meio da Câmara Temática das Flores, e produtores.

Os stands oferecem plantas como suculentas (R$5), mini cactos (R$10), girassois (dois por R$10), roseiras (R$15) e orquídeas (R$30), bem como plantas medicinais e hortaliças, armações, vasos, adubo e pedras decorativas.

O Mercado das Flores foi construído por meio da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de Fortaleza. O equipamento conta com estrutura composta por 39 boxes construídos em uma área de 1.455 m², onde cada unidade terá 18 m².

Fotos: Helene Santos

Serviço

Mercado das Flores de Fortaleza

Onde: Praça Joaquim Távora, na Avenida Pontes Vieira, entre as Ruas Capitão Gustavo, Fiscal Vieira e Antônio Furtado.

Funcionamento: De terça-feira à sábado, das 8h às 14h, e aos domingos, das 8h às 12h