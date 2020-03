Médicos cearenses recebem formação para atuar em casos de coronavírus

O cenário de enfrentamento ao coronavírus impõe desafios diários aos profissionais de saúde que precisam lidar pela primeira vez com esta doença. Buscando dar assistência nesse sentido, a Associação Médica Cearense (AMC), em parceria com Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e o Serviço Social da Indústria (Sesi), viabilizou a realização de um curso básico gratuito que atenderá pelo menos 140 médicos, inicialmente.

O treinamento em reanimação, intubação, cricotomia, ventilação mecânica e protocolos de tratamento do Covid-19 está sendo coordenado pelos médicos Bruno Cavalcante e Kit Rola, por meio do Núcleo de Capacitação e Simulação em Saúde (Av. Santos Dumont, 1687). Neste sábado (28), formou-se a primeira turma de 20 alunos num curso de seis horas de duração.

“Muitos médicos vão ser chamados para linha de frente nas próximas semanas e precisam estar preparados. A doença é nova e tem detalhes nas condutas que são diferentes das que estávamos habituados”, expõe o presidente da Associação Médica Cearense, Carmelo Leão.

Os profissionais que trabalham em hospitais ou Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), e que precisam de uma atualização no que diz respeito a emergências por Covid-19 são o público-alvo desta ação. Carmelo Leão garante que os ministrantes das aulas carregam esta experiência e que “a maioria já está na linha de frente nos principais hospitais da cidade no combate ao coronavírus”.

Metodologia

O curso conta com uma parte prática presencial e outra teórica, que está sendo gravada, e será disponibilizada para todos os médicos do País, sem custo, por meio de uma plataforma comum a estes profissionais, conforme explica Carmelo Leão. Vale ressaltar que todos os instrutores e monitores serão voluntários.

Quanto aos outros profissionais que passarão pela formação presencial nos próximos dias, o presidente da AMC ressalta que o calendário ainda está sendo definido. “Pretendemos realizar as outras turmas no decorrer da próxima semana. Estamos correndo contra o tempo”, destaca.

Confira abaixo a ementa do treinamento:

Temas

1-EPI para COVID-19 - como se paramentar e se desparamentar

2- Manejo de COVID-19 na emergência

3- Montando o ventilador com segurança

4-Intubação OroTraqueal Sequência Rápida - protocolo Covid

5-Ventilação mecânica no paciente com COVID-19

6- Tratando o COVID-19. O que sabemos até o momento?

7- Alterações radiológicas no COVID-19

8- Cuidados Intensivo do paciente com COVID-19

9- Teste para COVID-19. Quem, quando em como?

10-Desafios do COVID-19 na Unidade Básica de Saúde

11-Ansiedade nas equipes de saúde nos tempos de pandemia- como vencer essa batalha

12- Cuidados pós pandemia - estresse pós traumático.

Mais informações podem ser obtidas pelo whatsapp (85) 98825-7309