Marinha abre concurso para sargento músico fuzileiro naval

A Marinha do Brasil divulgou o edital de convocação para o Concurso de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais em 2020. As inscrições estão abertas até o dia 29 de abril e podem ser realizadas pelo site da Marinha ou presencialmente, nos endereços listados no edital.

O Curso de Formação terá a duração de 18 semanas e será realizado, em regime de internato e dedicação exclusiva até o dia da formatura, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, no Rio de Janeiro.

Durante o curso, além de serem proporcionados alimentação, uniforme e assistência médico-odontológica, a Praça Especial perceberá remuneração atinente à sua graduação, como ajuda de custo para suas despesas pessoais.

Inscrições

As 40 vagas disponibilizadas são destinadas a brasileiros, com 18 anos completos e menos de 25 anos de idade no primeiro dia de janeiro de 2020. Além disso, é necessário ter o ensino médio ou curso equivalente completo. A taxa de inscrição é de R$ 74,00 e deve ser paga até o dia 30 de abril.

Na área de jurisdição do Comando do 3º Distrito Naval, as inscrições podem ser realizadas em Fortaleza, na Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, em Natal, no Grupamento de Fuzileiros Navais de Natal e em Recife, na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco.

Vagas:

Clarinete Baixo Bb (Clarone) (1)

Clarinete em Bb (6)

Contra Baixo Acústico (1)

Fagote (1)

Flauta Transversal (1)

Oboé (1)

Saxofone Alto (3)

Saxofone Tenor (2)

Trompete em Bb (5)

Trompa (2)

Trombone Tenor (4)

Eufônio Bb (2)

Tuba em Bb (4)

Violoncelo (1)

Harpa (1)

Percussão (bateria completa) (5)

Seleção

A primeira etapa do processo seletivo consiste em um Exame de Escolaridade, constituído de uma Prova Específica de Música e uma Prova de Expressão Escrita, prevista para ser realizada no dia 29 de junho. Posteriormente, os candidatos aprovados e classificados no exame de escolaridade serão convocados para a realização da Prova Prática de Música, no Rio de Janeiro.