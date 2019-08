Maré atinge mais de 20 barracas na Prainha de Aquiraz; cinco ficam destruídas

As ondas do mar destruíram a estrutura de cinco barracas e danificaram outras dezoito, no início da manhã desta sexta-feira (30), na Prainha de Aquiraz. De acordo com donos das barracas mais prejudicadas a situação é recorrente e acontece no mesmo período todos os anos.

"Quando isso acontece nós estamos aqui, nos solidarizando uns com os outros", contou João Almeida, pescador de 45 anos. Ele contou ainda que aproximadamente 30 outros pescadores estão realizando um mutirão para reerguer as barracas e os quiosques mais destruídos.

A Secretaria de Administração e Planejamento da Prefeitura Municipal de Aquiraz enviou um trator ao local para retirar os escombros. Será improvisada pela prefeitura uma barreira para evitar que a água volte a atingir as barracas nos próximos dias.

Trator enviado pela Prefeitura Municipal de Aquiraz para retirar os escombros das barracas Helene Santos

Para Newton Martins, Presidente da Colônia de Pecadores Z9, a medida "não vai ser suficiente para conter a maré". Newton afirmou ainda que a prefeitura não apresentou para a comunidade um programa de ação a longo prazo para esses casos.

O Sistema Verdes Mares aguarda resposta da Prefeitura Municipal de Aquiraz quanto a procedimentos administrativos que devem ser realizados para evitar que os pescadores e os vendedores das barracas e quiosques voltem a sofrer prejuízos.