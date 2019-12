Máquina de dirigir

Dirigir uma picape com motor turbo diesel, 2.4l, com 190 cv de potência, com torque de 43,9 kgfm. Quem entende de carro já percebeu que se trata de uma verdadeira máquina, pronta para todos os desafios das pistas urbanas e principalmente os trechos off-road. Essa é a Mitsubishi L200 Triton Sport, disponível para test drive em Fortaleza, na Concessionária Mito. Ter a chance de conduzir a pick-up da Mitsubishi faz parte do "Desafio Casca Grossa", ação da Mito que vai até o dia 31 de janeiro de 2020. Nessa promoção, quem comprar a L200 Triton Sport pode testá-la por 30 dias e, se não aprovar, terá a devolução do dinheiro.

De acordo com Cesar Gioseffi, Gerente de Vendas da Concessionária Mito, o "Desafio Casca Grossa" é a chance de o consumidor conhecer um veículo de excelência, para todas as horas do dia. "Vai ser a oportunidade para todos conhecerem a excelente dirigibilidade da L200 Triton Sport, que apresenta total segurança nas manobras em curvas, conforto de um cross-over e benefícios de uma pick-up, modernidade e ausência de barulho do novo motor em alumínio", comenta.

Entre os atrativos da L200 Triton Sport da Mitsubishi estão vários itens de segurança e conforto, como nove airbags, controle de estabilidade e tração, freios com ABS e EBD, além de tração super select, faróis em xenon com LED diurna, partida Start Stop e ar-condicionado dual zone. Outra novidade é o design das rodas de liga leve, em aro 17 polegadas. "Em resumo, o veículo traz toda a tecnologia possível para oferecer segurança, desempenho e conforto", afirma Cesar Gioseffi.

Credibilidade

Com a promoção "Desafio Casca Grossa", a Mitsubishi aposta na transparência e na confiabilidade do seu carro-chefe de vendas no Brasil. "Nossa expectativa é a melhor possível, pois estamos dando oportunidade aos clientes que nunca tiveram um Mitsubishi experimentarem e comprovarem os benefícios do carro. Também será a oportunidade para nossos clientes atualizarem seu patrimônio e comprovarem as evoluções do carro", comenta Cesar Gioseffi, Gerente de Vendas da Concessionária Mito.

Os bancos são muito macios, trazendo mais conforto ao motorista e aos passageiros. Mas a função utilitária não é esquecida: o veículo suporta 1 tonelada de carga e pode levar 2,3 toneladas de reboque com freio. Em relação ao consumo, na estrada o veículo tem desempenho de 11,8 km/l. Outros itens que tornam a condução da picape L200 Triton Sport ainda mais agradável são o kit multimídia completo com Apple Carplay, Android Auto, Spotify, Waze e bluetooth com comando no volante.

Proximidade

Além da promoção "Desafio Casca Grossa", a Concessionária Mito em Fortaleza planeja diversas ações de relacionamento com o cliente para os próximos meses, procurando estar próxima dos consumidores. "Entre as ações, preparamos a revitalização da Campanha MitFácil, válida para toda a linha de produtos da Mitsubishi, aproveitando a queda da taxa de juros e acreditando na crescente evolução da economia brasileira", conta Cesar Gioseffi.

Para participar da promoção "Desafio Casca Grossa", basta procurar um consultor de vendas na Concessionária Mito e aproveitar toda a potência da pick-up da Mitsubishi. "O cliente também pode se cadastrar no site mitoveiculos.com.br que entramos em contato com ele, ou agendar pelo telefone sua visita em nossa loja, ou ainda solicitar a presença de um dos nossos consultores na sua casa, no seu trabalho ou em qualquer endereço que preferir. Venha nos visitar e fazer um test drive", diz Cesar Gioseffi, Gerente de Vendas da Concessionária Mito.

Mais detalhes da promoção "Desafio Casca Grossa" podem ser encontrados no site da montadora: mitsubishimotors.com.br.

