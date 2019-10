As manchas de óleo, que foram encontradas em nove pontos do litoral cearense, além dos prejuízos ambientais, alertam para os cuidados com a saúde. A substância, identificada como petróleo cru, pode causar reação semelhante à queimadura na pele humana e o risco é mais alto para crianças.

Quando essas manchas de óleo atingem a pele podem causar dermatite de contato, com sintomas semelhantes aos de queimaduras, provocando coceira e irritação, como explica Marco Túlio, médico dermatologista. “Se uma criança pegar isso e levar as mãos, ou aos olhos, pode causar uma reação mais grave como uma conjuntivite”, alerta o especialista.

Caso ocorra esse tipo de contato, o aconselhado é utilizar substâncias como óleo de cozinha e gelo para remover o material. “Óleo de cozinha é solvente orgânico e o gelo facilita a remoção. Pode usar até os dois, mas tem de ter cuidado para não queimar a pele com o gelo”, esclarece Marco Túlio.

Ele recomenda o uso de sabonetes neutros para o cuidado prolongado da alergia e que seja evitado o uso de glicerina, que pode aumentar a irritação da pele. Marco lembra que caso a área do corpo seja muito extensa, ou partes sensíveis como os olhos sejam afetadas, o ideal é procurar um especialista.

Qualidade da água

Na Capital, as manchas de óleo encontradas na faixa de areia tornaram impróprios para o banho de mar todos os trechos analisados na zona Leste da orla. A poluição afeta toda a Praia do Futuro, como indicou a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), na última sexta-feira (4). Nas praias da zona Oeste e do Centro não foram encontrados vestígios do material.

Mesmo com o boletim de balneabilidade indicando que as praias estavam impróprias para o banho, a Praia do Futuro ficou movimentada nesse fim de semana. Thiago Gadelha

Ao todo, nove pontos do litoral cearense foram atingidos por petróleo cru, desde o início de setembro, de acordo com o relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Entre os locais estão a Lagoinha, na Paraipaba, Pontal de Maceió, em Fortim e Sabiaguaba, em Fortaleza.

Também foram encontradas manchas de óleo na Praia de Paracuru, na Barra de Sucatinga e Morro Branco, em Beberibe, e na Praia de Taíba, em São Gonçalo do Amarante, onde foram observados vestígios de óleo em dois pontos. Em Malhada, em Jijoca de Jericoacoara, o último boletim não apontou evidências do material.

Apuração do caso

Em nota, o Ibama informou que está revisitando as áreas em que houve óleo constatado. Nessas vistorias as equipes verificam se ainda são necessárias ações de limpeza nos locais visitados.

Já a Marinha do Brasil instaurou um Inquérito Administrativo para a apuração das causas e responsabilidades do aparecimento das manchas de óleo. Dentre as ações em curso, estão sendo identificados e notificados navios-tanque que trafegaram próximo às regiões atingidas com as manchas, em período que antecede o acidente, segundo o informe.