Licenciamento de veículos com placas terminadas em 2 vence nesta quarta 

A taxa de licenciamento dos veículos com placas terminadas com o número '2' vence na próxima quarta-feira (10). O boleto pode ser emitido por meio do site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ou pelo aplicativo 'Detran CE'.

Para emitir o boleto, o proprietário deve informara a placa do automóvel e o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). Neste ano, o valor da taxa de licenciamento para motocicletas é de R$ 127,82 e de R$ 149,12 para os demais veículos.

Multas vencidas serão cobradas junto com o licenciamento. O não pagamento da taxa é considerado uma infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Além disso, o veículo fica passível de remoção.

CRLV

Após o pagamento do licenciamento, o Detran tem até 60 dias para enviar, pelos Correios, o novo Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos (CRLV).

Enquanto aguardam o recebimento do novo documento, os motoristas devem trafegar portando o CRLV do ano anterior e o comprovante de pagamento do licenciamento de 2019.

Os motoristas também podem aderir ao CRLV Digital. Para isso, eles precisam fazer o download do aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT) e, por meio dele, baixar a versão digital do documento do veículo.