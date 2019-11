Jovem escritor morre dois anos depois de lançar primeiro livro, em Fortaleza

O pequeno escritor Pedro Guilherme, que realizou o sonho de escrever e publicar o primeiro livro em julho de 2018, morreu no fim da noite desta sexta-feira (8), em um hospital de Fortaleza. O jovem de 16 anos foi diagnosticado com um síndrome no intestino e lutava contra um quadro grave de desnutrição. Ele estava internado desde a última quarta-feira (6).

De acordo com a mãe de Pedro, a produtora de eventos Karla Lima, o filho possuía uma malformação congênita e, desde a infância, sentia muitas dores abdominais e passava por constantes internações. A síndrome só foi descoberta em 2009, quando o menino chegou a perder parte do intestino. Vítima de complicações decorrentes da doença, o adolescente morreu no Hospital Luís de França.

Amante da literatura, Pedro conseguiu realizar o sonho de publicar o primeiro livro, em 2018. "Contos da Minha Nuvem" se tornou realidade depois que a editora carioca se sensibilizou com um video publicado na internet em que o adolescente pedia ajuda para lançar o livro. E ainda poderia ter lançado muitas outras obras, se não fosse a precoce partida, segudo a mãe. "Ele tinha dois projetos escritos e muitos, infelizmente, deixou inacabados. O mais recente era de ficção fantástica, mas ainda não sei se vou publicar", disse, emocionada.

Pedro e a editora Luciana Cunha, que o ajudou a realizar o sonho de publicar a primeira obra Foto: Arquivo Pessoal

O velório acontece em uma funerária no Bairro Parangaba, onde será realizada missa de corpo presente às 11h. O sepultamento do corpo ocorrerá no Cemitério Parque da Paz, às 16h.

Mesmo internado, o menino passava o tempo todo lendo histórias que o inspiravam a escrever Foto: Arquivo pessoal

Vaquinha virtual

Comovida com a história de vida de Pedro Guilherme, Luciana Cunha, dona de uma editora na cidade de Petrópolis, estado do Rio de Janeiro, realizou a doação de parte da editoração, revisão e diagramação da obra, escrita por ele em apenas três meses.

A impressão dos exemplares foi viabilizada por meio de uma "vaquinha virtual" na internet que conseguiu arrecadar, em menos de um mês, a quantia de R$ 10.665,00. A obra foi lançada com noite de autógrafos em Fortaleza após um longo período de internação do adolescente, que chegou a pesar apenas 25kg.

Na noite de autógrafos, que aconteceu no dia 13 de julho, o pequeno autor estava bastante emocionado com a realização do sonnho. "Fiquei muito feliz e chorei de alegria quando soube que ia conseguir publicar meu primeiro livro. Para mim é uma oportunidade", disse Pedro.

Na manhã deste sábado (9) Luciana Cunha lamentou a perda do jovem escritor por meio de um publicação em sua rede social. "Olho, nesse momento em que escrevo, para a capa linda do seu livro, que o Rodrigo Santana CB desenhou, mas que foi toda idealizada pelo Pedro, e vejo o Pedro, seu talento, sua sensibilidade, sua alma linda. Ele se foi, mas estará pra sempre em meu coração e minhas lembranças", escreveu.