Isolamento durante feriados antecipados em Fortaleza chega a 50%

Os feriados municipais de Nossa Senhora da Assunção e Corpus Christi foram antecipados em Fortaleza para esta quarta (27) e quinta-feira (28), respectivamente. O objetivo era aumentar a taxa de isolamento social na Capital. De acordo com a empresa de tecnologia In Loco, os níveis de isolamento atingiram 50% e 51% nos dois dias de feriado. Apesar disso, não foi possível atingir as taxas de distanciamento tão altas quanto as registradas nos fins de semana de maio.

Se comparado com outras quartas e quintas-feiras do mês, os dias de feriado também atingiram números dentro da média observada, sem grandes mudanças no nível de isolamento. O esperado, segundo o prefeito Roberto Cláudio, era que as taxas registradas nos fins de semana fossem atingidas nos dois dias, o que não aconteceu, tendo diferença de apenas 1 ponto percentual do nível percebido nos mesmos dias da semana anterior.

Os domingos ainda são os dias que mais pessoas ficam em casa em Fortaleza. O dia em que a Capital atingiu a maior taxa de isolamento do mês até esta sexta-feira (29) foi em 17 de maio, um domingo, quando chegou aos 60%. Já neste domingo (24), o nível de isolamento foi de 58%, confirmando a tendência de maior adesão do distanciamento pela população durante os fins de semana desse mês.

Nos dias úteis da semana, de segunda a sexta, o isolamento chegou a atingir a taxa mais baixa do mês, 48%, nos dias 22 e 26. O percentual de pessoas em casa sofreu diminuição na segunda quinzena de maio. Nesta semana, antes dos feriados, não tinha sido registrado nenhum dia com mais de 50% de isolamento.

Fortaleza é o epicentro da pandemia de coronavírus no Ceará, concentrando 21.390 casos confirmados e 1.809 óbitos, de acordo com a plataforma IntegraSus da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O Estado se prepara para a fase de transição da retomada econômica, que deve iniciar na segunda-feira (1). Apesar disso, o estado de isolamento na cidade não deve mudar, de acordo com Roberto Cláudio. A Prefeitura publicará um novo decreto nos próximos dias.

Ceará

Durante a quarta e quinta-feira de feriado em Fortaleza, o Ceará atingiu a posição de segundo estado com maior nível de isolamento social do Brasil, ficando atrás apenas do Amapá. As taxas de 47,40% e 47,83%, respectivamente, foram as maiores da semana, com exceção do domingo, quando o Estado atingiu 54,87% de isolamento social.