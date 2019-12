Incêndio atinge terreno de fábrica no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza

Bombeiros combatem um incêndio dentro de um terreno onde funciona uma fábrica, na tarde desta terça-feira (10),no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza. O fogo fez surgir uma coluna de fumaça e causou incômodo aos moradores.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma área de mato seco, dentro do terreno, que pertence a uma fábrica. Não há risco de o local ser atingido, uma vez que as chamas estão se espalhando na direção oposta e existe um riacho entre a fábrica e o local do fogo.

Duas guarnições foram enviadas para debelar as chamas. Não há registro de feridos nem de casas atingidas.