IFCE Maranguape abre seleção para professor substituto na área de Matemática

O campus de Maranguape do Instituto Federal do Ceará (IFCE) lançou edital de seleção para a contratação de professor substituto por tempo determinado, com uma vaga na área de matemática, subárea de matemática básica. As inscrições podem ser feitas de 23 de dezembro a 15 de janeiro, via internet.

O contrato será celebrado no regime de trabalho de 20 ou 40 horas. O processo seletivo terá duas fases: prova de desempenho didático, de caráter eliminatório, e prova de títulos, de caráter classificatório.

Para consultar o cronograma, conteúdo programático e a íntegra do edital, acesse a página do processo seletivo.

Serviço