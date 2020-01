IFCE abre 65 vagas para Informática para Internet e Automação Industrial em Jaguaribe

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) oferta 65 vagas para cursos técnicos integrado em Informática para Internet (30 vagas) e Automação Industrial (35 vagas) do campus de Jaguaribe. As inscrições podem ser feitas até 8 de janeiro.

A formação é gratuita e ofertada inteira ou parcialmente, em mais de um turno, na modalidade integrada, em que o aluno faz o ensino médio e a habilitação profissional técnica de nível médio no IFCE. Vão poder se inscrever estudantes que, no ato da matrícula, apresentem comprovante de conclusão do ensino fundamental.Para participar do processo seletivo 2020.1, basta preencher o formulário via internet e entregar, na unidade, a documentação exigida no edital. 50% do total das vagas ofertadas são para candidatos egressos de escolas públicas.

O processo seletivo será realizado em fase única, que consistirá da análise do histórico escolar, conforme detalhado no Edital. Após a inscrição on-line, Os candidatos deverão entregar, no horário de funcionamento do Setor de Protocolo do Campus Jaguaribe, a documentação exigida no Edital.

Confira o edital e o link para inscrições na página do processo seletivo.