Hospitais particulares do Ceará atuam com capacidade de UTI entre 98% e 100%

Os hospitais da rede particular de Fortaleza operam com capacidade dos leitos de UTI variando entre 98% e 100%, de acordo com o presidente da Associação dos Hospitais do Estado do Ceará, Aramicy Pinto.

A associação informou nesta quinta-feira (7) que um dos métodos usados pelos hospitais privados para administrar a demanda é suspender por algumas horas o atendimento no pronto-socorro.

“A paralisação (no atendimento) não é nada proposital. O que ocorre é que como nós estamos variando uma lotação entre 98% e 100%. Nós estamos suspendendo, às vezes por 4 horas ou 6 horas, porque isso é muito dinâmico. Vai acontecendo as altas e nós vamos colocando os pacientes que vão chegando", afirmou Aramicy.

Hospitais em Fortaleza

Na noite desta quarta-feira (6), no hospital Uniclinic, na Avenida Aguanambi, houve uma suspensão temporária dos serviços de pronto atendimento em virtude do grande volume de pacientes que procuraram atendimento na unidade.

O hospital São Mateus, no Bairro Papicu, relatou à Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública nesta quarta (6), que estava atuando com 100% da capacidade, com ocupação integral dos leitos clínicos e de UTI.

Os hospitais conveniados à Unimed atendem normalmente os pacientes nos prontos-socorros nesta quinta-feira (7). A sede em Fortaleza informou ao Diário do Nordeste que a unidade possui 150 leitos de enfermaria e apartamentos e outros 91 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com Covid-19, mas não especificou quantos estão ocupados.

O hospital São Camilo, no Centro de Fortaleza, afirmou nesta quinta (7) que está remarcando cirurgias não emergenciais para evitar que a unidade chegue a sua capacidade máxima. O procedimento acontece após uma avaliação médica do paciente.

Situação da Covid-19 no Ceará

Até a atualização do portal IntegraSUS das 9h19 desta quinta-feira (7), o Ceará possuía 12.644 mil casos confirmados do novo coronavírus e um total de 854 mortes em decorrência da doença.

Situação dos hospitais

Confira a taxa de ocupação dos leitos de UTI dos hospitais privados nesta quarta (6). Os dados foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado, mas a realizade desta quinta-feira já apresentou mudanças: