Homem a serviço da AMC retira cones de forma arriscada na Avenida Santos Dumont; vídeo

Um funcionário da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) foi flagrado retirando cones de sinalização de maneira arriscada na Avenida Santos Dumont, no Bairro Aldeota, em Fortaleza. O registro foi feito na manhã de domingo (1º) por um motorista que passava pelo local no momento do serviço.

Nas imagens, o funcionário se equilibra na porta de trás do caminhão baú. Com uma mão, ele se segura na porta do veículo e, com a outra, pega os cones. Um outro funcionário recebe os cones e os organiza dentro do caminhão.

Por meio de nota, o órgão de trânsito disse que, esse tipo de procedimento de colocação e retirada de cones acontece todo domingo por conta da Ciclovia de Lazer, quando ocorre intervenções nas vias para o tráfego de bicicletas. Ainda segundo a AMC, a diretoria vai averiguar a conduta dos funcionários e abrirá uma sindicância.