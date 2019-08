"Gabinete" para novo reitor é montado na Av. da Universidade por estudantes em forma de protesto

Estudantes da Universidade Federal do Ceará (UFC) realizaram mais um ato de protesto na manhã desta terça-feira (27) contra a escolha do novo reitor da instituição, nomeado pelo Presidente Jair Bolsonaro. Uma mesa com uma placa "gabinete do interventor" foi colocada no cruzamento da Av. 13 de Maio com Av. da Universidade pelos alunos.

Desde a última sexta-feira (23), os estudantes realizam protestos contra o novo reitor. Nessa segunda-feira (26), as entradas de acessos de veículos à reitoria foram bloqueadas pelos alunos. "Fora interventor e o ministro ditador" são frases usadas pelos manifestantes, que também tocaram instrumentos musicais, cantaram.

Alguns alunos permanecem acampadas na reitoria esperando pelo novo reitor nesta terça-feira. Conforme um dos estudantes, o objetivo é continuar os atos até que eles se encontrem com o professor Cândido Albuquerque.

Procurado pelo Diário do Nordeste, a assessoria de comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC) disse em nota que o Cândido Albuquerque busca diálogos com os manifestantes e complementou: "Manifestações sociais fazem parte da democracia". Conforme a nota, "o Prof. Cândido Albuquerque tem defendido, em entrevistas, o diálogo com a comunidade universitária e o debate respeitoso e com tolerância".