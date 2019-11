Fortaleza tem nove trechos de praia impróprios para banho; confira quais são

Uma das principais atividades de lazer para quem vive ou está de passagem por Fortaleza, no fim de semana, é ir à praia. Mas cearenses e turistas devem ficar atentos a quais pontos devem ser evitados: dos 28 trechos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), nove estão impróprios para banho.



No Litoral Leste, que compreende a Praia do Futuro, dez dos 11 pontos analisados não apresentam riscos à saúde dos banhistas. A exceção é a Praia do Farol do Mucuripe, no Bairro Serviluz, que deve ser evitada.

Já no Litoral Centro (Mucuripe à Praia de Iracema), três trechos estão liberados e outros três não foram visitados pelos técnicos, devido à obra de engorda do Aterro da Praia de Iracema.

Nas praias a Oeste da Capital (Centro até a Barra do Ceará), seis de dez praias estão próprias para banho. A Praia da Barra do Ceará, porém, não está adequada para atividades de lazer no mar.

Pontos próprios para banho em Fortaleza



Leste

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 - Entre o Farol do Mucuripe até a rua Ismael Pordeus

Centro

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Oeste

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Posto 30- Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Manchas de óleo

Tufos de petróleo cru mancharam pés de banhistas na Praia do Futuro, na última segunda-feira (18) FOTO: NATINHO RODRIGUES

Oito pontos de praia do Ceará ainda apresentam “vestígios esparsos” de manchas de óleo, com até 10% de contaminação, segundo boletim atualizado pelo Ibama nessa sexta-feira (22): Icaraí de Amontada, Lagoinha, Praia de Pecém e Cumbuco (dois trechos cada), Sabiaguaba e Praia do Futuro. Em outras 29 localidades vistoriadas pelo órgão, não foi verificada a presença do material tóxico.