Fortaleza tem média mensal de 25 acidentes com feridos envolvendo ônibus; AMC registra queda de 35%

Acidentes com vítimas feridas envolvendo ônibus tiveram uma redução de 35%, em Fortaleza, no primeiro trimestre deste ano, quando comparados a igual período do triênio 2016-2018. Os dados são da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que apontam 25 deste tipo de ocorrência por mês, totalizando 75 entre janeiro e março de 2019. De 2016 a 2018, a média foi de 115 acidentes por ano.

Também é indicado no levantamento uma redução de 25% nos acidentes com registros de mortes. Nos anos anteriores, foi observado cerca de sete óbitos e, em 2019, houve cinco mortes em decorrência de acidentes com ônibus.

Quando se avalia os números registrados no intervalo de 12 meses, os acidentes com mortes tiveram uma queda de 43% nos últimos dois anos. Em 2018, as mortes foram de 21 pessoas, enquanto em 2017 foram 37 óbitos ao todo.

Já quanto às vítimas feridas, 288 se machucaram em acidentes de ônibus no ano passado e 453 pessoas em 2017, o que representa uma redução de 36%.

Redução

Medidas como readequação de velocidade em vias de grande tráfego, como as avenidas Presidente Castelo Branco e Osório de Paiva; e implantação de novos semáforos foram ações que contribuiram com a diminuição dos índices, é o que assegura o gerente de operação e fiscalização da AMC, Disraeli Brasil.

O engenheiro da Prefeitura de Fortaleza, Renan Carioca, credita o avanço registrado às medidas de proteção implantadas pela AMC. "As faixas exclusivas, que reduzem o conflito de ônibus com outros veículos. Os adesivos de 'ponto cego', que ajudam as pessoas a se posicionar melhor e entendam que os motoristas de ônibus têm uma visão reduzida. Além disso, há reciclagem para os motoristas que se envolvem em acidentes."